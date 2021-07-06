На Кубе рязанскую семью закрыли на карантин

На крупнейшем острове Карибского бассейна – Кубе, изолировали более 150 туристов из России. В том числе – из Рязани, сообщает телекомпания «Ока».

В боксе, где живет рязанская пара, находятся две семьи.

«Справки без печатей. Положительный тест - только у одного из супругов. Признаков ОРВИ нет. Остальным за десять долларов разрешают купаться в бассейне со всеми отдыхающими», - пожаловалась телевизионщикам рязанка.

По словам девушки, их бокс охраняет мужчина, который никуда никого не выпускает.

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