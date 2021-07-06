135 заболевших коронавирусом выявили за сутки в рязанском регионе

Коронавирусу, как и любви, все возрасты покорны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области 6 июля в регионе выявлено еще 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,43%.

И теперь с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 31752 жителей Рязани и области.

Мы уже обращали внимание читателей на тот факт, что со 2 по 5 июля рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии 34 человек. Среди умерших есть и совсем старые люди, и довольно молодые.

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