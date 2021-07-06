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Происшествия6 июля 2021 11:40

В Рязани ВАЗ вылетел на тротуар из-за ДТП с пьяным водителем

При этом легковушка едва не въехала в подземный переход у «Барса». Пострадала девушка
Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/roadrzn62

Фото: vk.com/roadrzn62

Ночью на Московском шоссе в Рязани пьяный водитель устроил ДТП, из-за которого автомобиль ВАЗ вылетел на тротуар и едва не въехал в подземный переход напротив ТД «Барс». Фото с места событий появились в группе «Дороги Рязани», подробности «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Нетрезвый 27-летний рязанец управлял Daewoo Nexia. При перестроении он совершил столкновение с ВАЗ-2114, который в итоге и оказался на тротуаре. За рулем «четырнадцатой» был 23-летний житель города.

«В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД по Рязанской области.