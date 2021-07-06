В ДТП с лесовозом в Рязанской области погибла трактористка

Фото: 62.мвд.рф

В Шиловском районе случилось ДТП с участием лесовоза, трактора и «Нивы». Один человек погиб, сообщили в УМВД по Рязанской области.

Фото: 62.мвд.рф

На дороге «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» в Шиловском районе (169 км) 27-летняя жительница региона на тракторе Т-40 без номеров выезжала со второстепенной дороги, не пропустив МАЗ с полуприцепом. Примерно в 11:20 произошло столкновение, от которого трактор разлетелся на части, а бревна с перевернувшегося полуприцепа посыпались на дорогу и повредили проезжавшую рядом «Ниву».

В результате ДТП погибла водитель трактора.

Фото: 62.мвд.рф