На трассе в Рязанской области грузовик насмерть сбил пешехода.

Вечером 5 июля в Михайловском районе 35-летний житель Мордовии за рулем большегруза MAN с полуприцепом на скорости сбил 37-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеход погиб.

В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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