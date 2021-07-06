В районах Рязанской области построят девять многоквартирных домов

В ближайшем будущем в районах Рязанской области постоят девять многоквартирных домов, сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам пяти месяцев 2021 года в Рязанской области темпы роста объемов введенного жилья составили 40,8%. Плановый показатель на 2021 год составляет 756 тысяч кв. метров жилья. По состоянию на 1 июля 2021 года более 300 тысяч кв. метров уже ввели в эксплуатацию.

Рязанская область по показателю «обеспеченность населения жильем в среднем на одного жителя» по итогам 2020 года заняла 1 место среди регионов России (34,22 кв. метров), в среднем по стране этот показатель составил 26,87 кв. метров.

В настоящее время в Рязанской области воплощаются второй и третий этапы федеральной программы, которая может позволить сократить фонд жилья непригодный для проживания.

«В их рамках предстоит расселить более 14,5 тысяч кв. метров и построить девять многоквартирных домов в районах области. Работы ведутся в плановом режиме, - говорится в сообщении чиновников.

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