Экс-ординатору РязГМУ огласили приговор за взятку

В Рязани огласили приговор по делу бывшего ординатора Рязанского медуниверситета и его знакомого. Мужчины обвинялись соответственно во взяточничестве и мошенничестве.

В сентябре 2017-го ординатор получил от студентки 40 тыс. рублей за положительную оценку на экзамене по одной из учебных дисциплин. Деньги предназначались кому-то из преподавателей, однако до адресата не дошли:

«Денежные средства обвиняемый отдал своему знакомому, который убедил его, что располагает необходимыми связями среди преподавательского состава и передаст взятку по назначению, однако обещания не выполнил, присвоив денежные средства себе», - рассказали в СУ СКР по Рязанской области.

В результате экс-ординатора наказали штрафом 80 тыс. рублей, а его знакомого – штрафом 20 тыс. рублей. Причем второго от наказания сразу же освободили, так как истек срок давности. Приговор вступил в законную силу.

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