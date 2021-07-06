Благоустройство в рязанской Дашково-Песочне обсудят публично

6 июля в Рязани состоятся обсуждения благоустройства одного из общественных пространств. Это Вишневый сад - Дубовая роща в Дашково-Песочне – территория, победившая от Октябрьского района в голосовании за объекты нацпроекта «Жилье и городская среда».

Обсуждения будут публичными. Поучаствовать в них всех заинтересованных горожан приглашают в школу №75 (Васильевский пр-д, 7) в 18:00.

«Также предложения принимаются в группе ВКонтакте «Вишневый променад», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

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