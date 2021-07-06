В ТРЦ «Виктория Плаза» рухнула и разбилась витрина. Фото: Николай Матросов.

Вечером 5 июля в торгово-развлекательном центре «Виктория Плаза» рухнула витрина одного из бутика. Об этом сообщил рязанец Николай Матросов.

«Взяло и рухнуло стекло витрины в ТРЦ «Витория Плаза». Хорошо, не зашибло никого», - говорится в сообщении.

Несколько месяцев назад специалисты рязанского Россельхознадзора во время проверки обнаружили в ТРЦ «Виктория Плаза» на хранении десять килограмм сыра из Нидерланд и Италии. В отношении данной продукции продолжают действовать специальные экономические меры (читать подробнее).

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