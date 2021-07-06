На пожаре в Рязанском районе погибла женщина

От дома остались только стены. Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС России.
Труп женщины обнаружили 5 июля на пожарище в селе Коростово Рязанского района - сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по рязанскому региону.
5 июля в 20 часов 04 минуты поступило сообщение о пожаре. Горел жилой двухквартирный деревянный дом, покрытый шифером. В общей сложности с огнем боролись 24 бойца Государственной противопожарной службы. Было задействовано восемь специальных машин.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося ЧП, в результате которого погиб человек.
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