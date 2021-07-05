За последние четыре дня в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 у 34 человек

С 2 по 5 июля рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии 34 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся. Среди умерших есть и совсем старые люди, и довольно молодые.

2 июля – восемь человек. Четыре женщины (59 лет, 62 года, 76 лет, 79 лет) и четыре мужчины (65 лет, 75 лет, 85 лет, 85 лет). Все кроме 76-летней женщины скончались в апреле. Женщина умерла еще в марте.

3 июля – восемь человек. Четыре женщины (64 года, 70 лет, 80 лет, 82 года) и четыре мужчины (49 лет, 75 лет, 78 лет, 83 года). Все скончались в апреле.

4 июля – девять человек. Семь женщин (36 лет, 64 года, 67 лет, 82 года, 83 года, 85 лет, 92 года) и двое мужчин (58 лет и 85 лет). Все кроме 83-летней женщины скончались в апреле. Женщина скончалась еще в марта.

5 июля – девять человек. Шесть мужчин (71 год, 75, лет, 81 год, 82 года, 88 лет, 89 лет) и три женщины (62 года, 72 года, 73 года). Все скончались в апреле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.