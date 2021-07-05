Главу поселения под Рязанью будут судить за махинацию при строительстве ДК

В Рязанском районе главу администрации одного из поселений обвиняют в служебном подлоге. Уголовное дело касается строительства Дома культуры и нехитрых махинаций по сокрытию недоделок.

Следственный комитет указывает, что средства на строительство - более 32 млн рублей - выделялись из бюджетов различных уровней в 2020 году по нацпроекту «Культура». Это обстоятельство указывает на деревню Ровное, где тогда же началось возведение аналогичного объекта. Ровное входит в Семеновское сельское поселение, администрацию которого возглавляет Иван Хероим.

Управленцу (СК имя не называет) вменяют, что он подписал акты приемки, достоверно зная, что часть предусмотренных контрактом работ не выполнена. Недоделки оценили в сумму более 1 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, и оно передано в суд для рассмотрения по существу.