«Я всегда открыт к диалогу с вами – активными и креативными молодыми людьми» - Николай Любимов

Состоялась встреча молодежных общественных организаций с главой региона Николаем Любимовым.

5 июля на базе областной библиотеки имени Горького состоялась встреча молодежных общественных организаций с главой региона – Николаем Любимовым. В ее состав вошли представители Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», молодежного правительства Рязанской области, молодежной администрации города Рязани.

Приветствуя участников встречи, Губернатор Николай Любимов поблагодарил представителей молодежных организаций за активную работу и отметил их большую роль в реализации ряда проектных инициатив на территории региона. «Я всегда открыт к диалогу с вами – активными и креативными молодыми людьми. Такое общение помогает понять, как и чем живет наша молодежь, а, соответственно, оказать необходимую помощь, – сказал Губернатор. – Президентом России В.В. Путиным поставлены серьезные задачи по поддержке молодого поколения. И в Рязанской области уже ведется большая работа в этом направлении. Мы обязательно будем ее продолжать: и для вас и, надеюсь, с вашим участием».

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В ходе встречи главе региона представили ряд инициатив от представителей молодежных организаций. В частности, Губернатор поддержал предложение о реализации проекта «УРБАНиЯ», направленного на создание комфортной городской среды для подрастающего поколения силами молодежи. По словам активистов, новое молодежное пространство планируется организовать на площадке около ЦПКиО. Комментируя проект, Николай Любимов отметил: «Надо активно привлекать сверстников, студентов радиоуниверситета, политеха, художественного училища с тем, чтобы проработать концептуальные решения. А мы, со своей стороны, готовы оказать поддержку». По его словам, необходимое содействие будет оказано также в реализации образовательного проекта «Школа блогеров #PROдвижение», призванного повысить компетенции молодых людей в сфере SMM и PR-технологий. Николай Любимов отметил и большую актуальность идеи о запуске агитационной прививочной кампании «Сделай прививку – получи футболку».

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В рамках встречи также речь шла о создании условий для жизни и работы молодежи в регионе и действующих мерах поддержки, а также об участии представителей молодежных организаций в реализации национальных проектов и социальных программ. По словам Губернатора, по итогам встречи будет дан ряд поручений профильным министерствам. «Для меня важно, чтобы инициативы, которые были озвучены, не остались просто обсуждением, а начали реализовываться, и это стало для нашей молодежи стимулом к дальнейшей активной работе».