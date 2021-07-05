Самые зараженные COVID-19 города и села назвали в Рязанской области

В Рязани зарегистрировали 94 из 133 случаев коронавируса за сутки.

5 июля новые случаи коронавируса в Рязанской области обнаружили в 23 населенных пунктах. Больше всего – в Рязани, где в статистику внесли 94 заболевших. Также выделяется Рыбное с 11 положительными тестами.

Новыми точками на карте пандемии стали Трубниково (Рязанский район), Макеенки (Касимовский район) и Железницкие Выселки (Рыбновский район). Там COVID-19 регистрируют впервые.

С полной географией коронавируса можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения в статистике по сравнению с 4 июля:

- Рязань – 16471 (+94);

- Рязанский район – 1224 (+8) (Турлатово – 39 (+1), Искра – 28 (+2), Полково – 21 (+1), Высокое – 17 (+1), Шумашь – 17 (+1), Болошнево – 10 (+1), Трубниково – 1 (+1));

- Скопин – 1105 (+1);

- Касимовский район – 666 (+3) (Гусь-Железный – 66 (+2), Макеенки – 1 (+1));

- Рыбное – 609 (+11);

- Новомичуринск – 485 (+5);

- Рыбновский район – 459 (+2) ( Ходынино – 18 (+1), Железницкие Выселки – 1 (+1));

- Шиловский район – 444 (+2) (Лесной – 155 (+1), Санское – 6 (+1));

- Михайловский район – 428 (+1) (Треполье – 4 (+1));

- Михайлов – 402 (+2);

- Шацк – 241 (+1);

- Сапожок – 223 (+1);

- Милославский район – 202 (+1) (Чернава – 29 (+1));

- Путятино – 74 (+1).

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