От укусов клещей пострадали 47 рязанских детей

В Рязанской области с укусами клещей в медицинские организации обратился 121 человек, в том числе 47 детей. Региональный Роспотребнадзор уточнил, что это ниже уровня 2020 года.

Больше всего случаев было в Рязани, Рязанском, Скопинском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах. У 18,7% исследованных клещей обнаружены возбудители боррелиоза, у 4,2% - возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека.

«В текущем сезоне зарегистрировано 3 случая иксодового клещевого боррелиоза», - сообщает Роспотребнадзор.

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