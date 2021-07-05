На озере у «Окской жемчужины» обнаружили маслянистую пленку

Представители «Окской жемчужины» прокомментировали ситуацию вокруг пляжа и озера на территории комплекса. Ранее появилась информация, что водоем закрыли для купания до 8 июля. А до этого Роспотребнадзор отреагировал предписанием на ряд случаев острой кишечной инфекции у детей после визита на пляж.

«Окская жемчужина» опровергла связь межу запретом купания и кишечной инфекцией у посетителей.

«На самом деле причина закрытия пляжа связана с проверкой воды в озере Жидень из-за появления на поверхности озера маслянистой пленки», - заявила администрация загородного курорта.

Согласно комментарию, пленку сине-зеленого оттенка с запахом краски на поверхности водоема сотрудники комплекса обнаружили в ходе ежедневного осмотра утром 2 июня. Пятно распространилось до перемычки озер Жидень и Старая Тишь. Максимальная концентрация вещества отмечалась у берегов.

В итоге администрация приняла решила ограничить купание до окончания проверки. Пробы воды для анализа передали в Роспотребнадзор, а информацию о загрязнении – во все компетентные органы власти.

«Известно, что аналогичная проблема с загрязнением в этот же период возникла и у соседнего водоема, озера Старая Тишь. Возможно, появление неестественной пленки на поверхности озера связано с тем, что, по сообщениям СМИ, 22 июня в селе Поляны горел лакокрасочный цех», - предположили в «Окской жемчужине».

Также представители комплекса отметили, что 21, 22 и 29 июня лабораторные исследования воды и песка не выявили ничего опасного. Именно после визитов в эти дни у посетителей возникали жар, рвота и диарея (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram, Talegram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!