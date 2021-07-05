Во вторник в Рязанской области ожидается до +28

Опубликован прогноз для Рязанской области на 6 июля. Как сообщает МЧС со ссылкой на филиал Росгидромета, осадков во вторник не ожидается.
По-прежнему будет тепло. Температуру воздуха прогнозируют в пределах +12…17 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.
Ветер северо-восточный, ночью почти неощутим, днем - до 10 м/с
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram, Talegram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!