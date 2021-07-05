Во вторник в Рязанской области ожидается до +28

Опубликован прогноз для Рязанской области на 6 июля. Как сообщает МЧС со ссылкой на филиал Росгидромета, осадков во вторник не ожидается.

По-прежнему будет тепло. Температуру воздуха прогнозируют в пределах +12…17 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.

Ветер северо-восточный, ночью почти неощутим, днем - до 10 м/с

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