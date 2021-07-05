Запрет на купание в озере «Окской жемчужины» под Рязанью продлили

Под Рязанью продлили запрет на купание в озере на территории «Окской жемчужины». Администрация комплекса сообщила, что водоем будет закрыт до 8 июля. При этом инфраструктура пляжа по-прежнему доступна для посетителей.

Напомним, в Роспотребнадзоре подтвердили три случая острой кишечной инфекции у детей, связанных с пляжем «Окской жемчужины». Хотя версию об «общем источнике инфекции» специалисты отмели, противоэпидемические мероприятия, как мы видим, касаются именно озера.

Ранее рязанки массово пожаловались на жар, рвоту и диарею у них и членов их семей после посещения пляжа (подробнее).

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