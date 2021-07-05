На площадке «Единой России» обсудили программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусом

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«Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», — сказал главврач московской городской клинической больницы № 40 «Коммунарка» Денис Проценко.

Напомним, с поручением запустить программу президент Владимир Путин обратился к «Единой России» и правительству на Съезде партии 19 июня.

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось 2 июля. Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации.

Например, отмечалось, что система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в министерстве труда.

Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации – оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт. В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий.

Существуют и инфраструктурные проблемы — в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

Обеспечение третьего этапа –он идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям – возможно частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии.

Развитие телемедицины поможет в том числе жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

Он подчеркнул, что медики могут контролировать состояние пациентов онлайн при помощи так называемых чемоданов здоровья, которые оснащены медицинскими приборами – пульсоксиметром, тонометром, холтером, глюкометром.

«Все это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро», — сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы «стремительно дешевеют» и по сути весь этот чемоданчик «сможет уместиться в обычном браслете», пояснил он.

«Таким образом те пациенты, которые потенциально подают в группу высокого риска, будут под достаточно хорошим наблюдением», – подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы минздрава Евгений Камкин.

В обсуждении программы постковидной реабилитации приняли участие главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, главный внештатный специалист по медреабилитации и санаторно-курортному лечению, директор Московского научно-практического центра медреабилитации, восстановительной и спортивной медицины Ирэна Погонченкова, главврач городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова, руководители региональных учреждений здравоохранения.

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