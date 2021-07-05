Суд встал на сторону мэрии в деле по концессии рязанского «Водоканала»

5 июля Арбитражный суд Рязанской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «РВК-центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») к администрации Рязани по концессии МП «Водоканал города Рязани».

В ближайшее время потенциальный концессионер намерен это решение обжаловать. Апелляция пройдет в Туле.

Группа компаний «Росводоканал» в августе 2020 года предложила заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет, властям предоставили объемный проект концессии. Разрабатывали его на основе предоставленных администрацией Рязани данных. Исходя из этой информации специалисты сформировали инвестиционную программу на 49 лет с инвестициями на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей (читать подробнее по этой теме).

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