В Рязанской области наблюдают небывалый рост заболеваемости коронавирусом

В Рязанской области наблюдается небывалый подъем заболеваемости коронавирусом. 5 июля поступила информация о 133 новых случаях. За каких-то 2,5 недели ежесуточный прирост увеличился более чем вдвое – стремительнее, чем когда-либо.

Совокупно теперь известно о 31617 случаях COVID-19 в Рязанской области. При этом число летальных исходов достигло 640, то есть за сутки в официальную статистику федеральный оперштаб вслед за региональным внес сразу девять жертв коронавируса. Такого тоже не было за всю пандемию.

Однако и эти данные могут оказаться заниженными, так как в целом с COVID-19 связано гораздо больше смертей, чем отражено в публичных отчетах (подробнее).

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