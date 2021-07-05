В РНПК доставлена крупнотоннажная колонна для газофракционирующей установки

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») продолжает масштавную программу модернизации производства. С этой целью на производственную площадку доставлено крупнотоннажное оборудование - колонна для газофракционирующей установки.

Размеры колонны составляют 30 метров в высоту, 1,6 метра в диаметре, а масса – 31 тонна. Новое оборудование спроектировано и изготовлено на ведущих специализированных российских предприятиях.

Установка, которую еще только предстоит смонтировать, будет производить востребованную продукцию: бытовой сжиженный газ, изобутан, бутан, газовый бензин, очищенный сухой газ.

Газофракционирующая установка в составе технологической схемы завода позволяет значительно снизить воздействие на атмосферный воздух за счет полезного использования побочных продуктов – образующихся в процессе нефтепереработки газов.

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Реализованные в рамках программы модернизации производства проекты позволили РНПК производить новые виды бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистое судовое топливо. Применение цифровых технологий позволило автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на девяти основных технологических установках предприятия.

«Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, построены

и реконструированы 23 основные установки и комплекса нефтепереработки, что позволило Компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.