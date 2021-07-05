Торопливый пешеход в Рязани попал под Ford

Фото: 62.мвд.рф

На улице Циолковского в Рязани 4 июля сбили пешехода. Произошло это примерно в 16:30 у дома №24.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, человек в возрасте 43 лет вышел на переход в тот момент, когда на светофоре еще горел красный. Это и привело к «встрече» с Ford Focus под управлением 32-летнего жителя Рязанской области.

«В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью. Проводится проверка», - отметили в полиции.

Всего за пятницу и выходные случилось 13 ДТП, в которых три человека погибли и 16 получили различные травмы.

Фото: 62.мвд.рф

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