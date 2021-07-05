С 6 июля отключат ГВС в нескольких жилых домах и детсадах

С 6 по 19 июля МУП «РМПТС» прекратит горячее водоснабжение по ряду адресов. Это связано с тем, что продолжаются профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения.

На сей раз горячую воду на максимально допустимые две недели отключат в трех детских садах и трех жилых домах:

- ул. Васильевская, д. 11 (д/сад №21);

- ул. Васильевский переулок, д. 1 (д/сад №27);

- ул. Ленина, д. 12а (д/сад №59);

- ул. Октябрьский городок, д. 41, 42;

- ул. Чапаева, д. 22.

При этом с 5 июля на два дня – по среду включительно – без горячей воды остались 70 домов. Полный график отключений на июль можно скачать по ссылке.

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