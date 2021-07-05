В Рязани на двое суток закроют улицу Фирсова для машин

С 7 по 9 июля на улице Фирсова закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Речь идет об участке возле дома №16.

По информации чиновников, причина перекрытия дороги – ремонтные работы на водопроводе. Ограничение будет действовать с 09:00 до 19:00.

«Место проведения работ огородят, установят предупреждающие знаки», - говорится в сообщении администрации Рязани.

Мэрия просит автомобилистов учитывать указанную информацию при планировании своего маршрута.

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