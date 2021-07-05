Несколько рязанских улиц остались без электричества

5 июля до 16:00 в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным чиновников, причина отключения – «работы на воздушной линии».
В понедельник 5 июля света не будет по следующим адресам:
- ул. Хлебная, дома с 1 по 6;
- ул. Рязанская, дома с 2 по 16, д. 20, д. 33, д. 39, дома с 1 по 29, д. 51, д. 59, д. 47;
- 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3;
- 3-й Нефтезаводской проезд, д. 3, д. 4, д. 24, д. 14, дома с 5 по 15, д. 45/3;
- дачные участки;
- ул. 1-я Нагорная, дома с 1 по 29, дома с 2 по 44;
- садоводческое товарищество «Строитель-6»;
- садоводческое товарищество «Дружба»;
- ул. Нефтезаводская, д. 9.
Отметим, что 5 июля отключили электричество в семи районах Рязанской области (смотрим районы и селения).
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