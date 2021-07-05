Чиновники центральных органов власти и инспекций выслушают жителей Рязани

Представители центральных органов исполнительной власти и госинспекций по поручению Николая Любимова проведут встречи с жителями Рязани во всех округах областного центра.

В Советском районе прием состоятся 9 июля в Рязанском городском Дворце детского творчества, в Железнодорожном районе – 12 июля во Дворце молодежи города Рязани, в Октябрьском – 13 июля в КДЦ «Октябрь», в Московском – 14 июля во Дворце культуры «Приокский». Все указанные встречи начнутся с 16.00.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону: (4912) 95-69-28 с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!