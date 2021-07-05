В семи районах Рязанской области 5 июля отключили электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5 июля в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Заполье — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- село Большая Екатериновка — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Прибытки, село Мурзинка, деревня Владимировка, деревня Моловка, деревня Харламовка — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Дмитриевка, село Морозовы-Борки, деревня Ширино — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Маково, деревня Маковские Выселки, поселок Некрасово — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- деревня Алеменево, село Лесное Конобеево, село Польное Конобеево — с 09:00 до 17:00;

- деревня Важное, поселок Выша, деревня Жданная, село Желанное, село Завидное, деревня Марьино, деревня Николаевка, село Эммануиловка — с 10:00 до 18:00.

Рязанский район:

- село Заборье — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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