В Рязани бесследно исчезла старушка в коричневых кроссовках. Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

В Рязани бесследно исчезла 75-летняя Виктория Собота, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, пожилая женщина вышла из дома в Рязани 4 июля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Рязани бесследно исчезла старушка в коричневых кроссовках.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета: темная футболка, темные штаны, коричневые кроссовки, красная кепка.

Если вы увидите Викторию Собота или знаете информацию о ней, то звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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