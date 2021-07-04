В рязанской ОКБ отказались комментировать смерть Светланы Степанчук

«Прощай, Светик»: умерла Светлана Степанчук – гордость рязанской земли.

В Рязанской областной клинической больнице отказались комментировать смерть Светланы Борисовны Степанчук. Это та девушка, которая поднимала культурную жизнь города Рыбное фактически с нуля.

По предварительным данным «КП-Рязань», девушка умерла в рязанской ОКБ от коронавирсуа. Повторимся, данные – предварительные.

— А почему вы мне звоните в воскресенье, без предварительного согласования. Я не могу вам ничего сказать, я ничего не знаю об этой ситуации, — сказала Екатерина Ивкина, человек, который отвечает за работу со СМИ в ОКБ. — Мне нужен предварительный запрос, чтобы я могла вам что-то ответить. Пишите запрос.

— Вы знаете, что запросы обрабатываются в течение 7 суток? А человек умер вчера.

— Так, как ваша фамилия?

— Ефанов.

— Очень хорошо Александр Ефанов, пишите запрос, и я вам даю информацию.

3 июля скончалась Светлана Борисовна Степанчук. Творческая семья Социально-культурного центра города Рыбное осиротела (читать подробнее).

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