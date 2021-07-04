В гипермаркете «Глобус» сфотографировали очередную громадную очередь за вакциной. Фото: Подслушано в Рязани | Анжелика Морякова.

В воскресенье, 4 июля, в гипермаркете «Глобус» зафиксировали очередную очередь на вакцинацию от коронавируса. Фотографию опубликовали в паблике «Подслушано в Рязани».

«Глобус, вакцинация. Все хотят на море», - написала в посте автор фото Анжелика Морякова.

В комментариях подписчики отметили, что еще полтора месяца назад все было тихо, а медицинские работники скучали.

Отметим, что это не первое фото, когда показывают огромную очередь за вакциной от COVID-19.

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