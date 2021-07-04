На улице Грибоедова произошло массовое ДТП

Утром 3 июля центре Рязани произошло массовое ДТП. Информация об аварии появилась в нескольких пабликах социальных сетей, а также в телеграмм-каналах.

По информации «аТипичной рязани», на улице Грибоедова дорогу не поделили четыре легковых автомобиля.

В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Движение транспорта на данном участке не затруднено.

По предварительным данным, в массовой аварии на улице Грибоедова никто из людей не пострадал.

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