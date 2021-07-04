На улице Грибоедова произошло массовое ДТП

Утром 3 июля центре Рязани произошло массовое ДТП. Информация об аварии появилась в нескольких пабликах социальных сетей, а также в телеграмм-каналах.
По информации «аТипичной рязани», на улице Грибоедова дорогу не поделили четыре легковых автомобиля.
В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Движение транспорта на данном участке не затруднено.
По предварительным данным, в массовой аварии на улице Грибоедова никто из людей не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!