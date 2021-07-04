Именем рязанского речника назовут теплоход. Фото: Канал имени Москвы.

В Рязанском районе гидротехнических сооружений (РГС) - филиале Канала имени Москвы торжественно отметили День работника морского и речного флота.

Сотрудники РГС, а также ветераны-речники почтили светлую память ушедшего из жизни в феврале этого года бывшего начальника Рязанского РГС Василия Федоровича Стефаненко.

Для увековечивания памяти об этом выдающемся и заслуженном человеке решено назвать его имением один из теплоходов Канала.

Присутствующие на мероприятии сын и вдова Василия Федоровича от всей души поблагодарили руководство Канала и всех присутствующих за внимание и добрую память.

Василий Стефаненко скончался 8 февраля 2021 года в Рязани. В системе Канала имени Москвы он проработал более 35 лет (читать подробнее).

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