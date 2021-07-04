Для достройки двух проблемных домов в Рязани ищут новых подрядчиков

В Рязани ищут новых подрядчиков для достройки двух проблемных жилищных комплексов. Об этом сообщает министерство строительства Рязанской области. Речь идет о ЖК «Ленкома» и ЖК «На Московском».

«Для урегулирования сложившейся ситуации АО «Банк ДОМ.РФ» согласовывает смену участников строительства объектов ЖК «Ленкома» и ЖК «На Московском»: технического заказчика и подрядных организаций», - говорится в сообщении минстроя.

По данным чиновников, все должно решиться до 5 июля. После замены участников ожидается «увеличение темпов строительства объектов и мобилизация рабочей силы».

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