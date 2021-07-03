На парковке у ТРЦ «Премьер» установят защиту от дрифтеров

Фото: пресс-служба администрации Рязани.
2 июля на площадке у ТРЦ «Премьер» состоялась встреча представителей горадминистрации и ГИБДД с инициативной группой рязанцев, возмущенных поведением дрифтеров, терроризирующих жителей близлежащих домов по ночам.
«Представители администраций торговых центров, в чьей собственности находится земельный участок, подтвердили, что в результате переговоров принято решение об установке в ближайшее время бетонных блоков, трех выкатных ворот, а также знаков, оповещающих о разрешенном времени парковки», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Отмечается, принятое решение устроило и представителей бизнеса и рязанцев.
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