В Рязани задержали пьяного мотоциклиста, ехавшего с ребенком

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

2 июля сотрудники ППС задержали мужчину, управлявшего мотоциклом без прав, в состоянии алкогольного опьянения и перевозившего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что полицейские обратили внимание на мотоцикл, водитель которого управлял транспортным средством неуверенно. На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал и увеличил скорость.

«Стражи правопорядка направились за ним. В связи с тем, что на мотоцикле также ехал ребенок, полицейские действовали максимально корректно и дождались, когда мужчина после неоднократных требований все же решил остановиться недалеко от Канищевских озер», - пояснили в УМВД.

Как выяснилось, 43-летний рязанец не имел права на управление мотоциклом. А сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место, установили, что мужчина оказался нетрезв. Прибор показал 461 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя возбудили административные дела.

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