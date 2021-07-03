Ночью на улице Почтовой полицейские искали преступников

В ночь с пятницы на субботу на улице Почтовой в центре Рязани произошли задержания. Об этом «КП-Рязань» рассказал очевидец событий.

- Мы с подругой сидели в летнем кафе, когда увидели людей в камуфляже, укладывающих каких-то парней прямо лицом на тротуарную плитку. Выглядело все это дико и очень неприятно, поэтому, как только появилась возможность, мы сразу же покинули это место, - рассказал наш собеседник.

В тоже время в пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о том, что на главной барной улице Рязани проводились «оперативно-профилактические мероприятия».

В ведомстве уточнили, что на улице работала полиция, включая специалистов управления уголовного розыска, а также сотрудников Росгвардии.

«Ряд граждан доставлялись в ОВД на предмет отработки их возможной причастности к противоправной деятельности», - сообщили в полиции.

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