В Рязанской области выявлено еще 112 случаев заражения COVID-19

3 июля в Рязанской области выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональной опергруппе.
При этом темп суточного прироста заболевших составил 0,36%. Всего же с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 официально подтвердился у 31362 человек.
Напомним, что в больницах региона к настоящему моменту находятся 427 пациентов с этим заболеванием. 295 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 71 – в тяжелом. Из тяжелых 21 подключены к аппаратам ИВЛ.
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