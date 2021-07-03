Роспотребнадзор всерьез заинтересовался «Окской жемчужиной»

Фото: "Окская жемчужина".

Управление регионального Роспотребнадзора подтвердило три случая острой кишечной инфекции у детей, связанных с пляжем комплекса «Окская жемчужена». Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.

«В целях предупреждения распространения инфекциии и своевременной организации противоэпидемических мероприятий учреждению выдано предписание. Зарегистрированные заболевания не связаны общим источником инфекции, повторных случаев не регистрировалось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень мероприятий, направленных на купирование случаев и предупреждения распространения заболеваний, входит, в числе прочего «остранение лиц, контактных с заболевшими, от работы, проведение дезинфекции, а также ряд мер по недопущению к работе персонала с признаками заболевания».

Напомним, ранее появилась информация о закрытии пляжа комплекса для купания со 2 по 4 июля. Произошло это после многочисленных жалоб на то, что у некоторых рязанцев после возвращения оттуда начинались тошнота, рвота и диарея.

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