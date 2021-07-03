Рязанцев просят помочь медсестре, пострадавшей при пожаре в ОКБ им. Семашко

Фото: социальные сети.

Жителей Рязанской области просят помочь медсестре Елене Федоровой, пострадавшей при пожаре в ОКБ им. Семашко.

«Лена получила ожоги четвертой степени (более 75% поверхности тела) и была доставлена из ОКБ в ожоговый центр ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского», где медицинский персонал продолжает бороться за ее жизнь. В настоящий момент состояние оценивается как стабильно тяжелое, некоторое время Лена находилась на ИВЛ, перенесла несколько операций. В дальнейшем потребуется длительная и дорогостоящая реабилитация», - говорится в обращении совета молодых врачей Рязанской области.

Напомним, пожар произошел в ночь на 9 июня. По предварительным данным, причина возгорания – взрыв аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пока ничего о причинах не говорит конкретно. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял все под личный контроль.

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