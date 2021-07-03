В ноябре завершится строительство пристройки к детскому саду № 136 в Рязани

Фото: "Единая Россия".

- Посетила в рамках региональной недели детский сад №136 «Журавлик» в городе Рязани. В учреждении дошкольного образования начались работы по строительству пристройки к основному зданию, – рассказала депутат Государственной Думы, член комитета по образованию и науке, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

В настоящее время в детском саду ведутся работы по устройству котлована, буро-набивных свай, демонтажу старых теневых навесов, монтажу фундаментных блоков. В новом здании у каждой группы будет самостоятельный вход и выход на участок для прогулок. В помещениях оборудуют раздевалки, спальные, игровые, медицинские, буфетные, сантехнические помещения.

Стоимость выполняемых работ по контракту – 70 миллионов рублей. Срок завершения работ – ноябрь 2021 года.

- Кроме этого, в основном здании детского сада идет ремонт пищеблока и прачечной. Все работы, в том числе и по строительству пристройки, проходят в соответствии с графиком, – отметила Елена Митина.

По ее словам, подрядчик работает в тесном взаимодействии с руководством детского сада и администрацией города, старается оперативно решать возникающие вопросы.