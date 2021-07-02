Рязанский пляж, на который было много жалоб, закрылся на чистку

Это сообщение появилось на интернет-страничке курорта под вечер 2 июля

Пляж на озере Жидень возле села Поляны и аквапарка «Окская жемчужина» закрыт для купания со 2 по 4 июля, сообщила администрация. При попытке выяснить, что случилось, в пригородном досуговом комплексе отвечают:

– Пляж и дно будут почищены, вода заменена. А вся инфраструктура на берегу и в выходные будет работать.

Именно про этот пляж писали в последние дни отдыхающие: у многих рязанцев после возвращения оттуда начинались тошнота, рвота и диарея. Приняли ли какие-то меры санитарные органы, в Полянах никто не разъясняет.