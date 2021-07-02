Рязанцам со 100 баллами за ЕГЭ премию не заплатят

Выпускники 2021 года в Рязани на улице Дзержинского, между школами №3 и №16 Фото: Владимир ФРОЛОВ

Министерство образования Рязанской области ответило на вопросы журналистов о премировании наиболее одаренных школьников. В их число не входят те, кто набрал 100 баллов по какому-нибудь предмету на ЕГЭ. Поощрять будут, например, победителей олимпиад.

Между тем в некоторых других регионах школьникам выплачивают реальные деньги за наивысший балл на экзамене – например, в Белгородской это делают уже много лет. А в Московской области премию размером в 100 тысяч рублей выписали педагогам школ, которые подготовили 100-балльников.

В 2021 году одна из рязанских выпускниц, Александра Еремина из гимназии №5, получила 100 баллов два раза – по русскому языку и литературе.