Рязанцы страдают от рвоты и диареи семьями после посещения популярного пляжа

Пользователи соцсетей (и конкретно группы «Мамочки Рязани») массово пожаловались на температуру, рвоту и диарею после посещения пляжа парк-отеля «Окская жемчужина». Женщины рассказали, что и сами они, и их семьи страдают от кишечной инфекции. Многие связывают это с купанием в местном водоеме.

27 июня в группе появилась запись за авторством Натальи Власовой:

«Всю эту неделю купались на озере в «Окской Жемчужине». Это, наверное, лучший оборудованный пляж в Рязанской области в плане комфорта. Но, к сожалению, с вечера четверга после купания в их водоеме, мои дети и наша бабушка, а так же двое детей знакомых свалились с кишечной инфекцией», - поделилась Наталья.

В итоге под этим постом и еще одним на ту же тему, опубликованным 30 июня, откликнулось еще множество людей с похожими историями. Во многих описанных случаях сначала через два дня заболевают дети, затем – взрослые. Картина та же: температура, рвота, понос.

«Таких совпадений не бывает. По ходу все, кто там плавал, подцепили одно и то же», - высказалась подписчица Ирина Сластова.

Однако, стоит отметить, что купались люди в разные дни в конце июня, и среди комментаторов нашлось немало тех, кто, приехав на водоем в те же дни, никакого недомогания не испытал. Кроме того, одна из женщин рассказала, что ее ребенок попал в ОКБ с ротавирусом на следующее утро после посещения «Окской жемчужины», но не пляжа, а детской площадки и кафе.