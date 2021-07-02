Расследование смерти ребенка в яме с нечистотами под Рязанью завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели трехлетнего ребенка под Рязанью. В конце 2020 года на территории СПК «Вышгородский» малыш утонул в яме с нечистотами (ранее сообщалось, что в колодце).

Обвиняемым по делу проходит заместитель председателя СПК. Осенью, незадолго до трагедии, он выкопал у коровника экскаватором яму глубиной 1,5 м, чтобы устранить засор трубы водоотведения из-за обвала грунта.

«После окончания работ ограждение ямы в соответствии с существующими строительными нормами сделано не было», - сообщает СУ СКР по Рязанской области.

В результате 10 декабря в яму провалился ребенок и утонул в сточных водах. Ответственность за это зампредседателя СПК «Вышгородский» может понести по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего»).