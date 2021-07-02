Заммэра Рязани высказался о заборах вдоль дорог в центре города

И.о. заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский объяснил, почему вдоль дорог Рязани устанавливают заборы. По словам чиновника, все дело в ГОСТах.

— Есть определенные требования, нормативы и ГОСТы. Надзорные службы требуют от нас [чиновников] их исполнять, — говорит заммэра в прямом эфире ПУВР. — Поэтому мы учитываем все нормативы. Есть решения судов, которые нас обязывают устанавливать ограждения.

Ясинский подчеркнул, что администрация Рязани обжалует эти требования, но суды пока не встают на сторону мэрии.

Ранее Борис Ясинский высказался об ограничении скорости в городе до 40 км/ч. Чиновник считает, что к этому вопросу нужно подходить очень осторожно (подробнее).

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