Заммэра Рязани высказался об ограничении скорости в городе до 40 км/ч

Участки дорог в центре Рязани, которые требуют снижения скорости до 40 км/ч, уже обозначены. Что касается остальных, то к этому нужно подходить очень аккуратно, считает и.о. заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский.

— Но нужно, считаю, все начинать с установки систем фотовидеофиксации начиная с центра города, — отметил чиновник в прямом эфире ПУВР. — Потому что гонки наши жители по вечерам и ночью устраивают...

По словам Ясинского, обращение по установке таких камер администрация города уже направила.

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