Строительство пристройки к детскому саду на улице Гоголя в Рязани идет с отставанием от графика

Фото: РОО "Единая Россия".

«Посетила детский сад № 99 «Кораблик» в городе Рязани. Здесь ведется строительство пристройки в рамках реализации муниципальной программы развития образования. Стоимость объекта – 50 млн рублей. На сегодняшний день большинство работ ведутся с отставанием графика», – рассказала депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Предполагалось, что объект будет сдан в конце августа 2021 года. Устройство кровли, внутренних инженерных сетей проводится, но не соответствует ранее заявленным срокам. Не начаты работы по наружной отделке фасада, заполнению оконных и дверных проемов, наружных инженерных сетей, ИТП, кабельной линии, внутренней отделке помещений, узлу учета тепловой энергии.

«В связи с большим отставанием от графика администрацией города принято решение об одностроннем расторжении муниципального контракта с подрядчиком ООО «ДЕГА», – добавила Елена Митина. – Организация не выполняет взятых на себя обязательств, не идет на контакт, не прилагает усилий для того, чтобы войти в график и не стремится устранить имеющиеся недочеты».

Проектом пристройки к детскому саду № 99 «Кораблик» в Рязани предусмотрено строительство одноэтажного здания на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет с теплым переходом в основное здание. Здесь будут размещены 4 изолированные группы с самостоятельным входом и выходом на участок. В каждой группе будут оборудованы раздевалки, спальные, игровые, медицинские, буфетные, сантехнические помещения. Кроме этого, будет благоустроена прилегающая территория и прогулочные участки.

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