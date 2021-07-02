Депутат Госдумы оценила ход и качество строительства онкологического диспансера

Фото: РОО "Единая Россия".

«Новый онкоцентр, который будет оснащен самым современным оборудованием с нетерпением ждут как пациенты, так и врачи. Строительство идет в соответствии с графиком. Срок сдачи объекта – вторая половина 2022 года., – отметила член фракции «Единой России» в Государственной Думе Елена Митина. Она вместе с заместителем председателя правительства Рязанской области Евгением Беленецким оценила ход строительства здания для рязанского онкодиспансера.

Парламентарий заметила, что к подрядчику есть определенные вопросы, но он готов к диалогу и устранению недостатков.

По словам генерального директора подрядной организации Юрия Ночуйкина, на сегодняшний день ведутся работы по устройству монолитного каркаса главного корпуса, наружных стен и перегородок, кровли, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, начались отделочные работы. Выполнен монтаж здания котельной, двух трансформаторных подстанций. Ежедневно на объекте трудятся около 500 человек.

Строительство нового медицинского объекта «Главный лечебный корпус Рязанского областного клинического онкологического диспансера в г. Рязани» началось в апреле 2020 года. Общая стоимость строительства и оснащения онкодиспансера – более 5,7 млрд. рублей – это консолидированные средства федерального и областного бюджетов. Больше половины общей стоимости медучреждения рассчитано на покупку медицинского оборудования и мебели, в том числе медицинской.

Строящийся лечебный корпус будет рассчитан на 250 коек. Согласно плану, в онкоцентре будет 9 этажей вместе с цокольным. В учреждении оборудуют 10 операционных (было 6), поликлиническое отделение, отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, анестезиолого-реанимационное отделение, онкохирургические отделения, патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории, рентген и УЗИ отделения, эндоскопическую службу, кабинет психолога.

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