В Солотче на улице Мещерской иномарка сбила 14-летнюю девочку.

Вечером 1 июля на улице Мещерской в поселке Солотча 56-летняя рязанка за рулем автомобиля Hyundai Getz сбила 14-летнюю девочку, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетней понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

Подростку в результате ДТП понадобилась помощь медиков.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 5671 нарушение правил дорожного движения, в том числе пять фактов управления автомобилем в пьяном состоянии.

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