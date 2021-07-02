В Солотче на улице Мещерской иномарка сбила 14-летнюю девочку.
Вечером 1 июля на улице Мещерской в поселке Солотча 56-летняя рязанка за рулем автомобиля Hyundai Getz сбила 14-летнюю девочку, сообщает УМВД России по Рязанской области.
В результате дорожного происшествия несовершеннолетней понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.
Подростку в результате ДТП понадобилась помощь медиков.
Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 5671 нарушение правил дорожного движения, в том числе пять фактов управления автомобилем в пьяном состоянии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!